Отказ пригласить РФ на годовщину окончания Второй мировой назвали хамством Политолог Фёдоров назвал хамством отказ Парижа позвать РФ на годовщину окончания Второй мировой войны

Фото Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global look Press

Отказ властей Франции пригласить представителей России на памятные мероприятия, приуроченные к 77-й годовщине победы антигитлеровской коалиции над нацистской Германией во Второй мировой войне является «политическим хамством», рассказал NEWS.ru ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. Он подчеркнул, что решение Парижа ещё раз подчёркивает, что антироссийские санкции и давление на Москву «перешли все разумные границы».

Очень жаль, что ради конъюнктуры французы жертвуют историей, забывают события, которые невозможно стереть из памяти нормальных людей, желающих знать правду о той войне. Это очередное подтверждение, что антироссийские санкции перешли все разумные пределы. Мало того, что нам объявили тотальную экономическую войну, начали прессинг в области культуры, политики, образования, гуманитарных контактов. Наши европейские «партнёры» срывают злость, — отметил Фёдоров.

По словам политолога, подобные тенденции наблюдались и до событий на Украине — «на Западе считают главным событием Второй мировой войны начало высадки союзников в Нормандии в июне 1944 года».

А наша Сталинградская битва, сражение за Москву — это так... Неважно, что мы перемололи 70% дивизий вермахта, если не больше, мы так, вроде как поджимали действия Гитлера в Африке и на западе Европы, но главные освободители — англосаксы. Это наглость историческая и политическая, но к ней надо относиться спокойно. Мы знаем, кто брал Рейхстаг, — добавил Фёдоров.

Он добавил, что «нашим визави» необходимо дать понять, что Россия не позволит считать себя «вторым сортом», и тогда отношения с Западом наладятся. По словам эксперта, «европейские и заокеанские партнёры» понимают только язык силы.

Ранее стало известно, что РФ не пригласили на празднование в честь окончания Второй мировой войны во Франции, заявил посол РФ в Париже Алексей Мешков. Он уточнил, что данное мероприятие пройдёт 8 мая. По словам Мешкова, на праздник по традиции приглашали представителей дипломатической миссии и военных атташе тех стран, которые внесли «решающий вклад» в победу над фашистской Германией. Однако в этот раз «места на трибуне» для России не оказалось.