Отец Тепляковой назвал стоимость консультации у дочери

Евгений Тепляков, отец 9-летней студентки факультета психологии МГУ Алисы Тепляковой, заявил, что дочь может дать психологическую консультацию, но не бесплатно. За один академический час желающим придётся выложить 50 тысяч рублей, указал он в «Живом журнале».

Расценки стали известны после того, как одна из пользовательниц попросила помощи у мужчины. Она спросила его, может ли Алиса позаниматься с её сыном математикой. Считала, что навыки мальчика следует вывести «на нужный уровень». В ответ узнала, что «может не потянуть это финансово».

Если же вы хотите психологическую консультацию Алисы по вопросу одарённости вашего сына, то это тоже дорого, 50 тысяч рублей за академический час. Сами понимаете, специалист Алиса уникальный, времени у неё мало, поэтому цены кусаются, — указал Евгений Тепляков.

Ранее стало известно, что Александр Асмолов, заслуженный профессор МГУ, завкафедрой психологии личности психологического факультета, где учится Алиса Теплякова, объяснил, в чём секрет её феноменальных способностей. Как рассказал Асмолов, отец девочки разработал и применил мнемотехнические приёмы, с помощью которых Алиса сдала ЕГЭ в 8 лет и которые, по его мнению, нанесли удар по её психике.