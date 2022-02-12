Отец 9-летней студентки МГУ заявил об ажиотажном спросе на её консультации

На получение психологических консультаций у девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой поступило большое количество заявок. Из-за ажиотажного спроса запись на ближайшее время невозможна. Об этом рассказал РИА Новости отец девочки Евгений Тепляков.

В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием, — цитирует его агентство.

Замглавы Российской академии образования (РАО) академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что отец юной студентки занимается эксплуатацией детского труда и его следует привлечь к ответственности. Он добавил, что девочка вырвана из естественного развития и ей самой нужны консультации специалиста по психологии.

Ранее сообщалось, что отец Тепляковой оценил консультации своей дочери в 50 тысяч рублей за академический час. Данную цену он объяснил тем, что Алиса является уникальным ребёнком и у неё мало времени.