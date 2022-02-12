Отец 9-летней студентки МГУ заявил об ажиотажном спросе на её консультации
Сергей Попов
Сергей Попов
18:32, 12 февраля 2022
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На получение психологических консультаций у девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой поступило большое количество заявок. Из-за ажиотажного спроса запись на ближайшее время невозможна. Об этом рассказал РИА Новости отец девочки Евгений Тепляков.
В связи с большим количеством обращений и ажиотажным спросом вынуждены с сожалением сообщить, что свободных мест для записи на ближайшее время нет. Просим отнестись с пониманием, — цитирует его агентство.
Замглавы Российской академии образования (РАО) академик РАН и доктор медицинских наук Геннадий Онищенко считает, что отец юной студентки занимается эксплуатацией детского труда и его следует привлечь к ответственности. Он добавил, что девочка вырвана из естественного развития и ей самой нужны консультации специалиста по психологии.
Ранее сообщалось, что отец Тепляковой оценил консультации своей дочери в 50 тысяч рублей за академический час. Данную цену он объяснил тем, что Алиса является уникальным ребёнком и у неё мало времени.