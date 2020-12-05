От обессилевшего Михаила Горбачёва отказались родственники

К бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву перестали приезжать родственники, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий обессилевшему и болезненному политику.
К такому выводу
В картине бывший президент СССР рассказал, что его больше не навещают внуки. Сам он с трудом поднимается с кресла и передвигается при помощи специального приспособления.
Отмечается, что Горбачев проводит время в служебном доме, который был предоставлен ему в пожизненное пользование. Здание окружено высоким забором с камерами видеонаблюдения и колючей проволокой.
Ранее бывший советский лидер Михаил Горбачёв заявил, что мир был бы лучше, если бы Советский Союз удалось сохранить. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию. По мнению политика, мир с СССР был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Горбачёв также отметил, что не желал распада Советского Союза и его развал не был «конечным результатом» перестройки. Политик отнёс к положительным последствиям прекращения существования СССР окончание холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность, писал NEWS.ru.