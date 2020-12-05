От обессилевшего Михаила Горбачёва отказались родственники

https://static.news.ru/photo/179e0b6e-36f3-11eb-b01f-fa163e074e61_660.jpg Михаил Горбачев Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

К бывшему президенту СССР Михаилу Горбачёву перестали приезжать родственники, а самым близким для него человеком стал помощник, помогающий обессилевшему и болезненному политику.

К такому выводу пришло издание MK.RU после премьеры документального фильма Виталия Манского «Горбачёв. Рай» на фестивале «Артдокфест».

В картине бывший президент СССР рассказал, что его больше не навещают внуки. Сам он с трудом поднимается с кресла и передвигается при помощи специального приспособления.

Отмечается, что Горбачев проводит время в служебном доме, который был предоставлен ему в пожизненное пользование. Здание окружено высоким забором с камерами видеонаблюдения и колючей проволокой.

Ранее бывший советский лидер Михаил Горбачёв заявил, что мир был бы лучше, если бы Советский Союз удалось сохранить. Об этом он рассказал в интервью британскому изданию. По мнению политика, мир с СССР был бы стабильнее, безопаснее и справедливее. Горбачёв также отметил, что не желал распада Советского Союза и его развал не был «конечным результатом» перестройки. Политик отнёс к положительным последствиям прекращения существования СССР окончание холодной войны, заключение соглашений о ядерном разоружении, появившуюся свободу выбора и многопартийность, писал NEWS.ru.