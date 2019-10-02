https://static.news.ru/photo/ee77e826-e514-11e9-9f81-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

От 10 до 12 врачей из НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра имени Блохина подали заявления об увольнении.

Об этом сообщил замглавы НИИ Георгий Менткевич.

В свою очередь замдиректора НИИ Максим Рыков заявил, что тоже написал заявление об увольнении с надеждой на то, что «в понедельник вернут трудовую книжку», сообщает «Интерфакс».

Мы успешно и плодотворно сотрудничали с другим руководством. Утверждать, что кто-то ввязался сейчас в борьбу ради этого — просто не соответствует действительности, — отверг он суждения о том, что уход врачей затеян для того, чтобы сменить директора НИИ.

26 врачей онкоцентра имени Блохина выступили с видеообращением, где потребовали отстранения нового руководства, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники. По словам медиков, дети в клинике лечатся в «ужасных условиях», палаты заполнены до отказа, а строительство новых корпусов не может завершиться уже 20 лет.

Как ранее писал News.ru, замдиректора института детской онкологии и гематологии НМИЦ имени Блохина Максим Рыков подробно рассказал о скандале, в центре которого оказалось медучреждение. По его словам, в настоящее время готовы уволиться 27 врачей.