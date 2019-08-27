https://static.news.ru/photo/fd56076e-c8dc-11e9-98b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Москвичи 31 августа увидят салют в честь 75-летия со дня освобождения румынского Бухареста от немецко-фашистских захватчиков.

В 22:00 с Поклонной горы столицы будет выпущено более двух тысяч праздничных фейерверков более чем 50 видов. Звуковое сопровождение обеспечат залпами пушек времён Великой Отечественной войны, сообщили « Интерфаксу » в пресс-службе Западного военного округа.

Ранее News.ru писал, что в Москве состоялся салют в честь 75-й годовщины освобождения Бреста от немецких войск. Его дали военнослужащие отдельного гвардейского салютного дивизиона им. В. Михалкина.