Осуждённый в России американец Уилан более месяца не выходил на связь

Адвокаты осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана уже месяц не могут связаться с ним в мордовской колонии ИК-17. Юристы пожаловались во ФСИН, сообщает «Интерфакс».

Сегодня мной подана жалоба через электронную приёмную ФСИН на халатность по отношению к выполнению своих обязанностей администрацией ИК-17, — заявила агентству адвокат Ольга Карлова.

Она рассказала о своих попытках связаться с Уиланом. Так, в колонии ей не дали поговорить с ним по телефону и сказали направить запрос на разговор по электронной почте. Она выполнила это требование 26 июля, но ответа от администрации так и не получила.

Адвокат также сказала, что ходатайство о выдворении американца в США для отбытия наказания на родине может быть подано до конца месяца, даже если защите не удастся обсудить этот вопрос с Уиланом.

Бывший морской пехотинец Пол Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. У него была найдена флеш-карта с информацией, составляющей государственную тайну. Адвокат мужчины заявлял, что на носителе были записаны личные данные об отдыхе американца в России во время предыдущих поездок. Уилан утверждал, что стал жертвой провокации. 15 июня 2020 года Мосгорсуд приговорил его к 16 годам колонии. 4 августа того же года приговор вступил в силу и его перевели в колонию в Мордовии.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин готов рассмотреть вопрос об обмене заключёнными между РФ и США.