Основателя Petropavlovsk подозревают в хищении средств компании

https://static.news.ru/photo/79761d2e-460f-11eb-9452-fa163e074e61_660.jpg Павел Масловский Фото: Бобылев Сергей/ТАСС

Следственные мероприятия прошли в столичном офисе «дочки» Petropavlovsk. Они проведены в рамках следствия по уголовному делу против основателя и бывшего генерального директора Павла Масловского, которого обвиняют в хищении денег компании «Покровский рудник», сообщил представитель этой компании.

Масловского обвиняют в хищении средств «Покровского рудника» в составе организованной группы. По его словам, целью было личное обогащение с помощью сделки купли-продажи недвижимого имущества по завышенной стоимости.

В «Покровском руднике» рассказали, что следователи работают с 12 часов дня четверга. Источник, близкий к Petropavlovsk, в свою очередь, рассказал, что Масловского допрашивали представители следствия.

Вместе с представителями силовых структур в офис вошли гендиректор Petropavlovsk Денис Александров и несколько других представителей новой администрации компании. Также они присутствовали и во время беседы следователей с руководством «Покровского рудника», — отметил представитель «дочки» Petropavlovsk в интервью РБК.

По его словам, силовые структуры не производили независимую оценку. При этом у компании не было и нет оснований сомневаться в рыночном характере совершённых сделок. Представитель Petropavlovsk заявил, что не может комментировать цель обысков, «так как не видел материала».

Но, как мы понимаем, они касаются людей, которые на данный момент не занимают никаких должностей в группе компаний. Однако мы вынуждены напомнить, что собрание акционеров компании этим летом инициировало независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, — сказал он.

Обыскивают, как утверждают источники, не только офис в Москве, но и в Благовещенске. По их мнению, расследование может быть связано с продажей там офисного здания и возможности незаконного присвоения денег в результате этой сделки.

Летом компания Petropavlovsk сменила гендиректора и совет директоров.

И. о. гендиректора Petropavlovsk был назначен Максим Мещеряков. Ряд сотрудников компании тогда не согласились с его назначением на фоне корпоративного конфликта, разразившегося летом из-за смены совета директоров. Тогда ряд топ-менеджеров компании, включая её основателя Масловского, не прошли в совет директоров.

Как сообщал NEWS.ru, основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский, финансовый директор Данила Котляров и ещё ряд независимых директоров не попали в новый состав совета директоров предприятия. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.

Анализ результатов голосования показал, что против включения в совет Масловского, Котлярова и других выступили новый крупнейший акционер — «Южуралзолото», которого контролирует семья Константина Струкова (22,37%), компании Slevin и Everest (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова, на момент голосования контролировавшего 4,62%, но затем продавшего большую часть пакета.