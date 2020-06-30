Совет директоров Petropavlovsk пожаловался регулятору на нового акционера

https://static.news.ru/photo/f8a40540-bab7-11ea-8630-fa163e074e61_660.jpg Фото: petropavlovsk.net

Основатель золотодобывающей компании Petropavlovsk Павел Масловский, финансовый директор Данила Котляров и ещё ряд независимых директоров не попали в новый состав совета директоров предприятия. Совет попросил британского регулятора проверить действия акционера Константина Струкова.

Анализ результатов голосования показал, что против включения в совет Масловского, Котлярова и других выступили новый крупнейший акционер — «Южуралзолото», которое контролирует семья Константина Струкова (22,37%), компании Slevin и Everest (вместе 12,09%), а также Fortiana Holdings Владислава Свиблова, на момент голосования контролировавшего 4,62%, но затем продавшего большую часть пакета, передаёт «Интерфакс» со ссылкой за заявление Petropavlovsk.

Издание уточняет, что интересы Slevin и Everest на протяжении двух лет представлял Николай Люстигер, который находился в тесном контакте со Струковым. Совет директоров Petropavlovsk попросил британский комитет по слияниям и поглощениям расследовать действия Струкова на предмет возможного нарушения правил M&A-сделок.

До следующего собрания акционеров совет директоров Petropavlovsk назначил генеральным директором предприятия вместо Павла Масловского его заместителя Алю Самохвалову. Она также вошла во временный совет директоров.

Petropavlovsk является одной из крупнейших горнодобывающих и золотодобывающих холдинговых компаний в России. Предприятие зарегистрировано в Великобритании, головной офис расположен в Лондоне. Группа имеет офисы в Москве и Благовещенске. Основные активы находятся в России, преимущественно в Амурской области.

Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг, Минэкономики и Минэнерго не поддерживают планы Минфина по повышению налогов для угольных и золотодобывающих компаний. Минфин предлагает установить к ставкам налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче угля дополнительное слагаемое, учитывающее экспортные цены. Кроме того, Минфин предложил изменить расчет НДПИ для алмазов, а для производителей золота и удобрений предлагается создание специального налогового режима.

Отмечается, что инициатором роста налогов для добывающих компаний, не занимающихся добычей нефти и газа, является министр финансов Антон Силуанов. В случае повышения нагрузки бюджет может получить дополнительные 40 млрд руб. ежегодно. Но в Минпромторге, Минэкономики и Минэнерго считают, что повышение налогов заставит компании сократить свои инвестиционные программы.