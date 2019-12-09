https://static.news.ru/photo/3f108902-1a60-11ea-a844-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы предупредил автомобилистов об осложнении ситуации на дорогах и ограничении движения в центре города в преддверии Нового года.

Во второй половине декабря мы увидим увеличение количества автомобилей, приезжающих из Подмосковья и ближайших регионов. В среднем ожидается увеличение количества автомобилей, приезжающих из-за МКАД, на более чем 50 тысяч, — передаёт сообщение пресс-службы ЦОДД «Интерфакс».

В пиковые дни количество автомобилей на дорогах может подниматься до 150 тысяч автомобилей в связи с курьерскими доставками и активностью москвичей.

Как ранее писал NEWS.ru, ЦОДД оборудовал 27 автомобилей дорожного патруля в Москве информационными табло. Это сделано для того, чтобы по ходу движения предупреждать водителей об авариях.