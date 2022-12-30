Осколок Дмитрия Рогозина

Фото: vk.com/rogozin_do

Дмитрий Рогозин

Ранение бывшего главы Роскосмоса в Донбассе разделило не только его собственную жизнь на до и после. Это первый высокопоставленный штатский представитель, как принято говорить, новой номенклатуры, который получил ранение под огнем противника. И его срочная транспортировка из Донецка и Ростова в Москву скорее просто соответствует его статусу, чем говорит о каком-то непрофессионализме или неопытности врачей на местах, среди которых немало столичных хирургов.

Естественно, сам факт обстрела донецкой гостиницы в момент, когда там находились столичные и местные влиятельные лица, поставил сразу несколько довольно острых вопросов. Многие наши эксперты и так недоумевали по поводу того, почему лидеры киевской хунты беспрепятственно выезжают ради хайпа и самопиара на передовую, фоткаются там с местными боевиками, раздают награды, привозят с собой в обозе западных журналистов.

И явно чувствуют себя в полной безопасности. Не было еще ни одного случая, чтобы такой помпезный визит был бы прерван ударами нашей артиллерией или удачной ракетной атакой. Непонятно: то ли у нас нет точных разведывательных сведений о поездках украинских и западных персон, то ли наши военные избегают дополнительного обострения.

Фото: vk.com/rogozin_do Дмитрий Рогозин

А американцы, как в насмешку, озвучили еще апрельский случай с приездом в Изюм начальника нашего Генштаба, о факте которого якобы заранее знали западные и украинские разведки. И американцы, мол, хотели помешать попыткам украинцев организовать покушение на Герасимова. Те все равно ударили, но, генерал-то уже отбыл. Так что, скорее всего, впредь поездки медийных персон, не задействованных в спецоперации, не будут поощряться.

Но это одна сторона последствий прилета снаряда в ресторан «Шеш-Беш». Для самого Дмитрия Рогозина, который своей поездкой в Донбасс явно стремился помешать своему карьерному забвению, многое, как утверждают, будет зависеть от того, как на самом верху расценят обстоятельства его ранения. Собственно, изначально обстоятельства эти стали предметом эдакого пропагандистского поединка если не условных кремлевских башен, то определенных кругов с их специфическими интересами.

Кто-то смачно обсуждал, куда конкретно ранили Рогозина, делая откровенные намеки на часть тела, что пониже спины. Принципиальный спор возник вокруг характера самого мероприятия, отслеженного украинской агентурой. Сам Рогозин настаивал на том, что участвовал в совещании «в узком кругу». Но, во-первых, ресторан не самое удачное место для таких совещаний в прифронтовом городе. К тому же «совещание» удивительным образом совпало с днем рождения самого Рогозина. Разговорчивой оказалась и помощница депутата Алексея Журавлева, подтвердившая, что снаряды прилетели «на фуршет, на котором были самыми близкие». К тому же погиб давний телохранитель Рогозина, что придало дополнительный трагизм не слишком своевременному торжеству.

Так или иначе, но хирургическая операция прошла вполне успешно, осколок вражеского снаряда извлечен, несмотря на алармистские прогнозы вплоть до риска парализации. Дмитрий Рогозин скоро вернется к активной деятельности. И его дальнейшая, пока поставленная на явную паузу карьера станет во многом показательной. Как говорится, дай бог ему удачи. Еще великий Грибоедов описал такой карьерный зигзаг: «Упал он больно, встал здорово»...