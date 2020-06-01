Оштрафованная женщина-инвалид подала в суд на власти Москвы

https://static.news.ru/photo/5fb03656-a450-11ea-8368-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ирина Карабулатова/facebook.com

Профессор Российского университета дружбы народов Ирина Карабулатова, которая имеет первую группу инвалидности и не встаёт с постели, подала в суд на власти Москвы из-за штрафов за нарушение самоизоляции. Штрафы уже отменены, но женщина добивается другого.

Мы с Институтом права и публичной политики подали в суд иск к московским властям за искажение информации, нанесение урона чести и достоинству, повлекшее за собой ухудшение физического состояния здоровья, — пояснила она РИА Новости.

Карабулатова уточнила, что первичная информация, согласно которой штрафы ей якобы выписали из-за того, что приложение «Социальный мониторинг» было установлено на телефон сына, а он вышел на улицу, не соответствовала действительности. По словам профессора, в постановлении об изоляции был указан её номер, а не сына, и штрафы установлены за нарушение самоизоляции в связи с невозможностью определения геолокации.

Заседание в Московском городском суде по её делу пройдёт 3 июня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ирина Карабулатова до сих пор не получила никаких официальных подтверждений, что штрафы были аннулированы. Она опасается, что неприятная история может лишить её возможности дальнейшей реабилитации в Чехии. Наличие уведомлений о штрафах и отсутствие документов об их аннулировании, полагает она, закроет ей выезд за рубеж.