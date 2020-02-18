В городе Шахты учителя Алексея Желткова, оскорбившего школьника после того, как тот поговорил на уроке с депутатом от «Единой России», оштрафовали на 10 тысяч рублей.
Отмечается, что в декабре в шахтинской школе № 1 (Ростовская область) прошёл открытый урок, посвящённый Дню Конституции, на который пригласили депутата Заксобрания Ростовской области от «Единой России» Екатерину Стенякину. Тогда один из учеников заявил, что хочет вступить в КПРФ и пошутил, что они с депутатом находятся по разные стороны баррикад. Депутат заметила, что в этом выборе и проявляется свобода.
Как
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