https://static.news.ru/photo/b79b0ed0-524e-11ea-9e06-fa163e074e61_660.jpg Екатерина Стенякина Фото: Ekaterina Stenyakina/facebook.com

В городе Шахты учителя Алексея Желткова, оскорбившего школьника после того, как тот поговорил на уроке с депутатом от «Единой России», оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Отмечается, что в декабре в шахтинской школе № 1 (Ростовская область) прошёл открытый урок, посвящённый Дню Конституции, на который пригласили депутата Заксобрания Ростовской области от «Единой России» Екатерину Стенякину. Тогда один из учеников заявил, что хочет вступить в КПРФ и пошутил, что они с депутатом находятся по разные стороны баррикад. Депутат заметила, что в этом выборе и проявляется свобода.

Как сообщает «Медиазона», на следующий день Желтков в грубой форме отчитал школьника за его разговор со Стенякиной, назвав его «клиническим идиотом» и «придурком». Судебный участок № 4 города Шахты оштрафовал учителя за оскорбление на 10 тысяч рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что жительница Нижнего Новгорода пожаловалась на учительницу рисования, которая якобы нанесла побои пятикласснику.