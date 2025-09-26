Ошибка большинства хозяек: эти продукты нельзя охлаждать в холодильнике

Многие продукты теряют свои вкусовые качества и полезные свойства при неправильном хранении в холодильнике. Низкая температура и высокая влажность могут ускорить порчу некоторых видов пищи и изменить их консистенцию. Знание правил хранения помогает сохранить свежесть продуктов и избежать напрасной траты денег.

Первое место занимают тропические фрукты — бананы, манго, ананасы и цитрусовые. Холод разрушает их клеточную структуру, вызывая потемнение и потерю вкуса. Второй продукт — картофель, который при низких температурах приобретает сладковатый привкус из-за преобразования крахмала. Третье — лук и чеснок, которые становятся мягкими и плесневеют в условиях повышенной влажности. Четвертое — оливковое и другие растительные масла, которые мутнеют и густеют в холоде. Пятое — мед, который кристаллизуется и теряет свою текстуру. Шестое — хлеб и выпечка, которые быстро черствеют и впитывают посторонние запахи. Седьмое — шоколад, на поверхности которого появляется белый налет из-за перепадов температуры. Эти продукты лучше хранить в сухом прохладном месте при комнатной температуре в герметичных контейнерах.

Ранее сообщалось о способе разморозить мясо за минуту. Главное — делать это правильно, чтобы сохранить вкус и текстуру продукта.