Ортопед рассказал, как избежать травмы при работе на огороде Ортопед Баранов рассказал, как избежать травмы при работе на огороде

Фото pixabay

Травматолог-ортопед Алексей Баранов рассказал, что регулярные перерывы на лёгкую зарядку или разминку позволят предотвратить болевые ощущения и не сорвать спину при длительной работе на грядках. Он добавил, что согнутая спина и прямые ноги могут привести к сильнейшему спазму и боли. Тем, кто уже столкнулся с проблемой, врач посоветовал приложить лёд к больному месту, пишет РИА Новости.

Если вы работаете на огороде дольше десяти минут, то лучше делать регулярные перерывы на растяжку и лёгкую разминку​​​. Расслабьте спину, пройдитесь по участку, чтобы переключить мышцы на другие задачи, — поделился Баранов.

Он отметил, что хватает всего 30 минут в неудобном положении, чтобы получить травму. Он порекомендовал использовать поясничный корсет для подстраховки спины. В случае ухудшения состояния, он посоветовал обратиться ко врачу.

Роспотребнадзор ранее рассказал россиянам, какое мясо лучше использовать для шашлыка. В ведомстве отметили, что лучше всего приобретать мясо в специально оборудованных торговых точках. Рекомендуется проверить перед покупкой внешний вид и цвет продукта, сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. Эксперты подчёркивают, что у свежего мяса должна присутствовать тонкая сухая корочка бледно-красного цвета, ямка при этом, которая образуются при надавливании, должна быстро выравниваться. Если у куска присутствует розовый жир, значит мясо вымачивали в уксусе и такое мясо не может являться свежим.