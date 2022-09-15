Орнитолог рассказал, чем лучше кормить птиц Орнитолог Мишин посоветовал кормить птиц сырыми семечками, кукурузой и орехами

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В качестве универсального корма для птиц можно использовать подсолнечные семечки, рассказал РИАМО орнитолог Вадим Мишин. По его словам, особенно важно, чтобы они были сырыми. Эксперт добавил, что также подойдут дробленые орехи и кукуруза.

Совершенно универсальный корм — это семечки подсолнечные. Важно, чтобы они были не жареные и не соленые, а сырые. Шелушеные или нет — неважно, птички сами разберутся, — рассказал Мишин.

Орнитолог пояснил, что птицам легче всего шелушить мелкие семечки, тогда как с крупными им справляться сложнее. Также эксперт рассказал, что птиц можно кормить орехами, которые предварительно лучше подробить, однако он обратил внимание, что птицам нельзя давать миндаль. По словам Мишина, зимой птиц можно кормить несоленым салом.

Животный корм подходит для птиц, скорее, зимой. Сейчас они находят все-таки насекомых и подъедают все нормально. А зимой да — несоленое сало обязательно. Это может быть также порубленное мясо, — уточнил специалист.

Житель подмосковного Сосновского ранее заявил, что местные рабочие напали на белых аистов и кидали в них ножи. Эти птицы занесены в Красную книгу Московской области. Администрации Можайского округа после жалобы местного жителя порекомендовали усилить контроль за организациями, которые занимаются борьбой с борщевиком Сосновского.