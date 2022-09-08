В Подмосковье рабочие бросались ножами в краснокнижных птиц Глава Минэкологии Подмосковья Фирсов: за рабочими в Можайском округе усилят контроль

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Администрации Можайского округа после жалобы местного жителя рекомендовали усилить контроль за организациями, которые занимаются борьбой с борщевиком Сосновского. Мужчина рассказал, что рабочие напали на белых аистов, кидали в них ножи, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на министра экологии и природопользования Московской области Тихона Фирсова. Эти птицы занесены в Красную книгу Московской области.

Инцидент произошел в селе Поречье, вблизи от мест гнездования нескольких пар аистов. Рабочие, уничтожавшие борщевик, несколько раз бросили нож в сторону птиц. Возмущенные жители пытались урезонить их, произошел конфликт. К счастью, аисты не пострадали, — сообщил чиновник.

Также он напомнил, что согласно статье 9.1 Кодекса Московской области об административных правонарушениях уничтожение объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Московской области, и действия, которые могут привести к их гибели, влекут наложение административного штрафа на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. Помимо этого, статьей 245 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животным из хулиганских побуждений, повлекшее его гибель или увечье.

В Минэкологии Новосибирской области ранее перечислили главных жертв браконьеров. Как рассказал и. о. министра природных ресурсов и экологии по региону Алексей Севастьянов, браконьеры предпочитают вести охоту на лосей и косуль. По его словам, в 2022 году охотники незаконно убили более 40 косуль, свыше 10 лосей и несколько «краснокнижных» животных.