Несмотря на то, что орлы поддаются дрессировке, использовать этих птиц в борьбе с военными беспилотниками невозможно, рассказал в беседе с НСН руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин. Специалист назвал «областью фантастики» прозвучавшее в Госдуме предложение сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов для защиты важных объектов инфраструктуры.
По словам эксперта, попытки использовать птиц в военных целях предпринимались в разных странах и раньше, однако нигде подобные эксперименты так и не увенчались успехом.
Это все из области фантастики. За рубежом пробовали это делать, что-то даже получалось, но нигде птицы не были поставлены на службу в Вооруженных силах. Гораздо лучше работают технические средства, — подчеркнул орнитолог.
По мнению Сорокина, использование орлов в борьбе с дронами невозможно по ряду причин. Так, птицу может травмировать винт летательного аппарата. Кроме того, у беспилотника скорость может быть выше, чем у орла, и птица просто не сможет догнать машину.
Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов для защиты важных объектов инфраструктуры.