Орнитолог оценил идею использовать орлов для борьбы с дронами Орнитолог Сорокин назвал фантастичной идею использования орлов для борьбы с беспилотниками

Фото: Heinz Hudelist/imageBROKER.com/Global Look Press

Несмотря на то, что орлы поддаются дрессировке, использовать этих птиц в борьбе с военными беспилотниками невозможно, рассказал в беседе с НСН руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин. Специалист назвал «областью фантастики» прозвучавшее в Госдуме предложение сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов для защиты важных объектов инфраструктуры.

По словам эксперта, попытки использовать птиц в военных целях предпринимались в разных странах и раньше, однако нигде подобные эксперименты так и не увенчались успехом.

Это все из области фантастики. За рубежом пробовали это делать, что-то даже получалось, но нигде птицы не были поставлены на службу в Вооруженных силах. Гораздо лучше работают технические средства, — подчеркнул орнитолог.

По мнению Сорокина, использование орлов в борьбе с дронами невозможно по ряду причин. Так, птицу может травмировать винт летательного аппарата. Кроме того, у беспилотника скорость может быть выше, чем у орла, и птица просто не сможет догнать машину.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов для защиты важных объектов инфраструктуры.