Органы опеки оценили степень угрозы здоровью 9-летней студентки Тепляковой

Органы опеки не видят угрозы жизни и здоровью 9-летней студентки МГУ Алисы Тепляковой, однако уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова планирует направить в «адрес ответственных лиц» письмо с правовой оценкой сложившихся обстоятельств и возможных социально-психологических рисков, которым подвергается Алиса. Об этом омбудсмен заявила РИА Новости.

Львова-Белова отметила , что Алисе и всей семье при желании родителей могут предоставить бесплатные услуги психологов, медиаторов и других специалистов. Однако её психологическое и эмоциональное состояние может быть оценено только специалистами в рамках психолого-педагогического обследования при согласии родителей либо на основании судебного решения. При этом повышенное публичное внимание к ребёнку может повлечь и негативные последствия.

Мы не должны допустить травли как в отношении Алисы, так и в отношении её семьи, — добавила омбудсмен.

Она подчеркнула, что девочка уже завершила общее образование и имеет право на получение высшего. Однако сейчас отношения между вузом, родителями и ребёнком регулируются стандартным договором, не учитывающим ситуацию девочки и её возрастные потребности. По её словам, представители психологического факультета МГУ поставлены в известность о необходимости индивидуального учебного плана, который создаст наиболее комфортные условия для освоения ребёнком образовательной программы.

Психолог Олеся Покусаева предположила, что университету стоит создать отдельную программу обучения для Алисы Тепляковой, чтобы можно было «использовать» её способности и не отвлекать от учёбы страдающих от ситуации студентов. Поводом для такого заявления стала драка отца Алисы с преподавателем вуза из-за проблем на экзамене, после которого расстроенная девочка выбежала из аудитории.

Ранее однокурсницы Тепляковой рассказали о проблемах девочки в учёбе. По словам одной из них, Алиса посещает только пары по математике, и то нерегулярно. Необходимые для зачёта внутрисеместровые работы она не писала.



