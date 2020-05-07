Организатор массовой вечерники в Петербурге получил 11 суток ареста

Житель Санкт-Петебурга Кирилл Троценко, организовавший массовый сбор людей на Крестовском острове в период ограничений из-за пандемии, получил 11 суток административного ареста. Решение было вынесено Петроградским районным судом.
Согласно материалам дела, Троценко созвал людей на остров с предложением убрать там мусор у стадиона «Газпром Арена». Однако он не рассчитывал, что количество желающих составит несколько сотен человек, что привело к выходу ситуации из-под контроля.
На суде мужчина признал свою вину. Он также выразил сожаление, что не подумал о возможных последствиях своего поступка,
Ранее NEWS.ru писал, что вечером 2 мая на Крестовском острове устроили массовое мероприятие любители дрифта и уличных гонок. Участники вечеринки слушали музыку, курили кальян и танцевали. Полиция в происходящее вмешиваться не стала.
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