Организатор массовой вечерники в Петербурге получил 11 суток ареста

https://static.news.ru/photo/936162b4-9072-11ea-a2d5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Житель Санкт-Петебурга Кирилл Троценко, организовавший массовый сбор людей на Крестовском острове в период ограничений из-за пандемии, получил 11 суток административного ареста. Решение было вынесено Петроградским районным судом.

Согласно материалам дела, Троценко созвал людей на остров с предложением убрать там мусор у стадиона «Газпром Арена». Однако он не рассчитывал, что количество желающих составит несколько сотен человек, что привело к выходу ситуации из-под контроля.

На суде мужчина признал свою вину. Он также выразил сожаление, что не подумал о возможных последствиях своего поступка, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что вечером 2 мая на Крестовском острове устроили массовое мероприятие любители дрифта и уличных гонок. Участники вечеринки слушали музыку, курили кальян и танцевали. Полиция в происходящее вмешиваться не стала.