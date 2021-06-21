Оранжевый уровень опасности продлён в Московском регионе

До 23 июня был продлён оранжевый уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье. Причина в аномальной жаре. Температура воздуха в регионе будет выше нормы на 7–10 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

На сайте ведомства сказано , что предупреждение будет действовать до 11:00 23 июня. Во вторник, 22 июня, в столице будет +33...+35, в Подмосковье стоит ждать +30...+35 градусов. Ветер юго-восточный или южный до 2–7 метров в секунду.

Но это не предел, 23 июня станет ещё жарче — ночью будет +19... +21 градус, а днём до +35... +37.

В пятницу возможен кратковременный дождь, но прохладнее от этого не станет. Днём — до +31...+36.

В субботу, 26 июня, ночью +17... +22, днём +29... +34. Ветер юго-западный 3–8 метров в секунду, — сказано в сообщении Гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что значительная часть Европейской России, в том числе столичный регион, большую часть наступившей недели будут находиться под преобладающим влиянием мощного субтропического гребня. Это значит, что температурный фон будет существенно превышать климатическую норму.

Ранее депутат и бывший санитарный врач страны Геннадий Онищенко рассказал россиянам, как защитить организм от перегрева в жару. Он отметил, что в такую погоду нужно реже бывать на солнце, а с учётом ситуации с коронавирусом стараться избегать мест скопления людей.