«Оптимизируем подходы»: Голикова о сокращении срока карантина до семи дней
Голикова: сроки карантина из-за коронавируса в России сокращаются до семи дней
Александр Чеков
Александр Чеков
14:47, 18 января 2022
Татьяна ГоликоваФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Сроки карантина в связи с заражением COVID-19 в России сокращаются до семи дней. Об этом заявила вице-премьер правительства Татьяна Голикова, добавив, что, на фоне роста заболеваемости больничные будут оформлять заочно, а меры социальной поддержки — продлевать без заявлений. Об этом она заявила на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, — заявила она.
Голикова добавила, что правительство сделает ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России.