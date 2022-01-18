«Оптимизируем подходы»: Голикова о сокращении срока карантина до семи дней

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Российский премьер-министр Михаил Мишустин обратился к работодателям с предложением по возможности перевести большую часть персонала на дистанционную работу, а также обеспечить тестирование тех сотрудников, кто работает в офисах. Такое предложение он озвучил на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую...