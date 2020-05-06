Опрос: треть россиян рассчитывает на окончание карантина в июне

https://static.news.ru/photo/ba8d366c-8f3f-11ea-9bfc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Треть россиян считает, что ограничительные меры, введённые из-за пандемии, отменят в июне. Такие данные показывает соцопрос.

Число таких сограждан составляет 29%. На отмену ограничений в июле рассчитывает 16%, в мае — 10% соотечественников. И ещё 11% опрошенных считает, что на отмену ограничительных мер потребуется больше полугода, сообщает РБК.

С 39 до 28% снизилась поддержка мер контроля за режимом самоизоляции. Это такие мероприятия, как введение пропускной системы, контроль за перемещениями по городу на транспорте и отслеживание нарушителей на личных автомобилях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что количество россиян, которые поддерживают режим самоизоляции, за месяц существенно уменьшилось. Помимо этого, стало меньше граждан, лояльных к идее наказаний за нарушения режима ограничений.