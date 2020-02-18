https://static.news.ru/photo/b02b6988-523f-11ea-9577-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kent Meireis/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Специалисты «Левада-центра» провели опрос, целью которого было узнать отношение граждан России к Западу. Как выяснилось, только 3% респондентов считают западный мир «врагом» РФ.

Подавляющая часть опрошенных (почти 80%) заявили, что Россия и Запад должны быть объединены узами дружбы и партнёрских отношений. А 16% респондентов обозначили имеющийся вид политического взаимодействия как «соперничество».

Также эксперты «Левада-центра» спросили у россиян об их отношении к Евросоюзу и США по отдельности. Оказалось, что ЕС и Штатам симпатизируют 49% и 42% респондентов соответственно.

61% прошедших опрос граждан заявили, что у стран НАТО нет оснований опасаться России. 35% считают иначе. Еще 52% уверены, что России самой стоит опасаться государств Альянса, передаёт «Коммерсант».

Как ранее писал NEWS.ru, специалисты «Левада-центра» провели опрос, результаты которого показали, что количество граждан России, негативно относящихся к Китаю, за последнее время выросло с 18 до 24%.

Социолог Карина Пипия отметила, что указанные изменения стоит рассматривать, принимая во внимание панику, вызванную эпидемией коронавируса на территории КНР.