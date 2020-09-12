Опрос: дистанционка вогнала российских школьников в депрессию

https://static.news.ru/photo/57003d8a-f658-11ea-bf80-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дистанционное обучение в период самоизоляции на фоне пандемии коронавируса негативно отразилось на психологическом состоянии подавляющего большинства российских школьников. Об этом говорят результаты исследования, проведённого специалистами Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава.

Согласно им, у 83,8% учащихся эксперты выявили неблагополучные психические реакции пограничного уровня. У 42,2% участников исследования специалисты отметили депрессивные состояния, ещё у 41,6% — астенические состояния, передаёт РБК.

Опрос проводился среди 30 тыс. учащихся 5–11-х классов из 79 регионов РФ. 69,2% школьников сообщили, что в пандемию COVID-19 постоянно находились дома. Только 13,4% благоприятно адаптировались к дистанционному обучению. У 37,2% опрошенных исследователи предполагают обсессивно-фобические состояния, у 26,8% — синдром головных болей, 55,8% школьников жалуются на нарушения сна. Подавленность испытывали 13,1%, а 32,5% респондентов смогли сохранить положительное настроение. Ещё 44,2% рассказали о неоднократной смене настроения в течение дня. 21,2% назвали режим самоизоляции невыносимым, 16,8% положительно отнеслись к нему. В качестве вывода авторы исследования заявили об острой необходимости психологической поддержки детей и подростков в России.

Ранее NEWS.ru писал о том, что особые условия обучения в российских образовательных учреждениях будут сохраняться до тех пор, пока в стране не стабилизируется эпидемическая обстановка. Об этом рассказали представители Роспотребнадзора.