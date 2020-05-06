Оперштаб сообщил о 5858 заразившихся за сутки в Москве

В Москве за сутки зарегистрировано 5858 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с COVID-19.
Всего в столице 85 973 инфицированных. Суточный рост числа заразившихся в столице составил 7,3%. Зафиксировано 866 летальных исходов.
Лидерами по суточному приросту заболевших стали также Подмосковье (829) и Санкт-Петербург (312).
Всего за минувшие сутки в России зафиксировано 10 559 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 82 регионах. Таким образом, общее число инфицированных достигло 165 929.
Всего от инфекции скончались 1537 человек, за сутки зарегистрировано 86 смертей, писал NEWS.ru.
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