Оперштаб: режим самоизоляции соблюдают 90% людей старше 65 лет

https://static.news.ru/photo/956240b8-75a8-11ea-a7f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Люди старшего поколения ответственно относятся к режиму самоизоляции. Об этом заявили в оперативном штабе по противодействию распространения коронавируса.

По данным геоаналитики сотовых операторов, 90% граждан старше 65 лет остаются дома с начала недели, около 5% выходили на улицу рядом со своим местом проживания.

Президент России Владимир Путин 2 апреля продлил нерабочие дни до 30 апреля с сохранением зарплаты. Это связано с угрозой распространения коронавируса в России, поскольку пик эпидемии ещё не пройден.

Режим всеобщей самоизоляции был введён в Москве и Подмосковье с вечера 29 марта. Позже на самоизоляцию перешли практические все регионы России, кроме Чукотки, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской областей и Ненецкого автономного округа.

Россияне должны придерживаться требований социального дистанцирования на транспорте и в общественных местах. Из дома можно выходить в ближайший магазин и аптеку, для выбрасывания мусора или выгуливания собаки не дальше 100 метров от дома.

NEWS.ru писал, что пожилым людям посоветовали во время самоизоляции меньше смотреть телевизор, чтобы снизить уровень тревоги, лучше подарить им настроенную умную колонку, чтобы они могли «общаться» с устройством.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 4149 случаев коронавирусной инфекции в 78 регионах. 34 человека умерли, 281 пациент выздоровел.