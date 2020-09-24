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Оператор показал грудь телеведущей в прямом эфире

20:01, 24 сентября 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Неловкий инцидент произошёл во время ничем не примечательного на первый взгляд информационно-политического эфира на американском телеканале Fox News. В какой-то момент, когда ведущая Эйнсли Эрхардт и двое её собеседников вели диалог, камера опустилась вниз, полностью сконцентрировавшись на бюсте женщины.

В этот момент на экране были так называемые «окна» — когда несколько человек находятся в кадре, находясь при этом в разных местах. В то время как один говорит что-либо, остальные слушают. И именно в такие моменты на телевидении время от времени происходят казусы: слушающий, думая, что его, раз он молчит, не видят зрители, начинает что-либо поправлять на себе, строить гримасы или подавать знаки коллегам.

На этот раз, судя по всему, в таком заблуждении оказался оператор, который не знал, что режиссёр эфира в этот момент вывел на экран всех участников дискуссии. Хотя не исключено, что камера была автоматической и подвела электроника.

Эрхардт из-за неоднозначной ситуации немного смутилась, потом рассмеялась и жестом попросила вернуть камеру на прежнее место.

Ранее, как писал NEWS.ru, украинская певица Настя Каменских показала голую грудь на курорте. Серию снимков она выложила в социальной сети.

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