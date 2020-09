Оператор показал грудь телеведущей в прямом эфире

В этот момент на экране были так называемые «окна» — когда несколько человек находятся в кадре, находясь при этом в разных местах. В то время как один говорит что-либо, остальные слушают. И именно в такие моменты на телевидении время от времени происходят казусы: слушающий, думая, что его, раз он молчит, не видят зрители, начинает что-либо поправлять на себе, строить гримасы или подавать знаки коллегам.

На этот раз, судя по всему, в таком заблуждении оказался оператор, который не знал, что режиссёр эфира в этот момент вывел на экран всех участников дискуссии. Хотя не исключено, что камера была автоматической и подвела электроника.