Онлайн-ретейлеров призвали отказаться от лишней упаковки

Российский экологический оператор (РЭО) призвал онлайн-ретейлеров и сервисы доставки еды отказаться от излишней и неперерабатываемой упаковки. По его данным, переход услуг в онлайн с началом пандемии привёл к росту образования отходов. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на письмо РЭО в адрес Ассоциации компаний интернет-торговли.

За последние два года онлайн-продажи еды и товаров выросли в 3–3,5 раза, а количество отходов от упаковки выросло на десятки тысяч тонн. А одноразовая посуда из пластика исчисляется миллионами единиц. В связи с этим российский экологический оператор предлагает снизить количество упаковки, перейти на перерабатываемую упаковку, рассмотреть внедрение механизма залоговой тары и перейти на один вид перерабатываемой тары для удобства сбора и утилизации упаковки. Также необходимо сокращать количество упаковки на этапе производства.

Мы не говорим о хрупких изделиях, которые требуют особого способа упаковки. Однако часто дополнительную упаковку мы видим там, где она не нужна, — заявили в Российском экологическом операторе.

По данным РЭО, онлайн-ретейлеры и сервисы доставки еды используют упаковку, в состав которой входит трудноперерабатываемый пластик, а также используют избыточную упаковку из разных материалов. Альтернативой этому могли бы стать бумага вместо пузырчатой плёнки, которую сложно отобрать для переработки, и упаковка из растительного сырья вместо многокомпонентной: по оценкам экологов, онлайн-ретейлерам уже сейчас можно сократить не менее трети неэкологичной упаковки. Самих клиентов призывают отказываться от пакетов в магазинах и от одноразовых приборов при доставке еды.

Ранее сообщалось, что биоразлагаемый пластик, который предлагается как экологичная альтернатива обычному, не разлагается в природной среде. При этом его производство даже токсичнее, чем изготовление обыкновенных полимеров, а для разложения ему нужны специальные условия. Таким образом, он оказался небезопасным, вопреки более ранним исследованиям.