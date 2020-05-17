Онлайн-продажи одежды увеличились в РФ в 4,5 раза

https://static.news.ru/photo/26fa06bc-9829-11ea-8aac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Creativ Studio Heinemann/imagebroker/Global Look Press

Аналитики зафиксировали увеличение спроса россиян на онлайн-покупку одежды в мае.

В первой половине мая продажи одежды на Ozon выросли в 4,5 раза год к году, причём темпы роста продаж мужской одежды в мае превышают темпы роста женской, — говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.

Эксперты связывают это с установившейся тёплой погодой и надеждой россиян на ослабление режима самоизоляции.

Больше всего спрос вырос на футболки. В мае их стали покупать на 709% больше аналогичного периода прошлого года. Продажи шорт увеличились на 612%, платьев — на 234%, а сандалий — на 122%. Также на 90% вырос спрос на купальники.

Детскую одежду стали покупать на 359% больше, чем в прошлом году. Девочкам выбирают лёгкие платья, удобные шорты, легинсы и куртки-ветровки, а мальчикам — футболки с принтами, толстовки и шорты.

На 581% увеличились продажи спортивной одежды, на 242% — спортивной обуви, сообщает ТАСС.

NEWS.ru писал, что россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на компьютерные игры. Самый большой средний чек оказался у жителей Москвы.