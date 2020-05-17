Онлайн-продажи одежды увеличились в РФ в 4,5 раза

Аналитики зафиксировали увеличение спроса россиян на онлайн-покупку одежды в мае.
В первой половине мая продажи одежды на Ozon выросли в 4,5 раза год к году, причём темпы роста продаж мужской одежды в мае превышают темпы роста женской, — говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon.
Эксперты связывают это с установившейся тёплой погодой и надеждой россиян на ослабление режима самоизоляции.
Больше всего спрос вырос на футболки. В мае их стали покупать на 709% больше аналогичного периода прошлого года. Продажи шорт увеличились на 612%, платьев — на 234%, а сандалий — на 122%. Также на 90% вырос спрос на купальники.
Детскую одежду стали покупать на 359% больше, чем в прошлом году. Девочкам выбирают лёгкие платья, удобные шорты, легинсы и куртки-ветровки, а мальчикам — футболки с принтами, толстовки и шорты.
На 581% увеличились продажи спортивной одежды, на 242% — спортивной обуви,
NEWS.ru писал, что россияне на самоизоляции стали тратить больше денег на компьютерные игры. Самый большой средний чек оказался у жителей Москвы.
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