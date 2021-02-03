Онлайн-голосование на выборах в 2021 году пройдёт в шести регионах РФ

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Дистанционное электронное голосование на предстоящих в сентябре 2021 года выборах пройдёт в шести субъектах РФ, включая Москву. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова. Она также добавила, что выборы могут длиться три дня.

Наряду с традиционным голосованием дистанционное электронное голосование будет проводиться в пяти регионах, а также в Москве, — цитирует ТАСС Памфилову.

Она уточнила, что в столице электронное голосование пройдёт на собственной платформе, в других пяти регионах — на специальной федеральной платформе, которую подготовит ЦИК совместно с «Ростелекомом» и Минцифры. При этом, правила и порядок голосования будут едиными. В ближайшее время ЦИК объявит сбор заявок от регионов, которые считают, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования.

Велика вероятность, что выборы в 2021 году пройдут в течение трёх дней, — добавила Панфилова, выступая на заседании ЦИК.

Единый день голосования запланирован в России 19 сентября. В этот же день должны состояться выборы в Госдуму. Председатель Центризбиркома подчеркнула, что на предстоящих выборах ожидаются провокации, поэтому члены избирательных комиссий должны быть к этому готовы.

Как писал NEWS.ru, председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин готовится участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году. Он будет выдвигаться по федеральному списку от партии, созданной на базе «Справедливой России». Ранее Прилепин рассказал, что объединённая на базе «Справедливой России» партия в скором времени пополнится другими левыми силами. Он пояснил, что дружеские предложения новой партии охватывают практически всех представителей и сообщества, известные на лево-патриотическом фланге. С ними ведутся переговоры.