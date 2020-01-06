Известный хирург-онколог Андрей Павленко был похоронен 6 января в Санкт-Петербурге на Киновеевском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.
Церемония прощания завершилась, похороны тоже, — заявила представитель Спасо-Преображенского собора города.
Павленко скончался 5 января от рака желудка, который он сам себе диагностировал в марте 2018 года. Сразу после смерти доктора в Интернете появилось видео, на котором он говорит, что если запись опубликована, это означает его проигрыш в борьбе с болезнью.
Как писал NEWS.ru, друг Павленко и пиар-менеджер фонда «Вместе против рака» Евгений Новиков рассказал, что своим примером онколог смог сделать то, чего другие боялись, — изменить отношение к недугу у тех, кто им страдает.
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