https://static.news.ru/photo/4ffdf45e-3093-11ea-b707-fa163e074e61_660.jpg Андрей Павленко Фото: Андрей Павленко/facebook.com

Известный хирург-онколог Андрей Павленко был похоронен 6 января в Санкт-Петербурге на Киновеевском кладбище. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония прощания завершилась, похороны тоже, — заявила представитель Спасо-Преображенского собора города.

Павленко скончался 5 января от рака желудка, который он сам себе диагностировал в марте 2018 года. Сразу после смерти доктора в Интернете появилось видео, на котором он говорит, что если запись опубликована, это означает его проигрыш в борьбе с болезнью.

Как писал NEWS.ru, друг Павленко и пиар-менеджер фонда «Вместе против рака» Евгений Новиков рассказал, что своим примером онколог смог сделать то, чего другие боялись, — изменить отношение к недугу у тех, кто им страдает.