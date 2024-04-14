Онколог рассказал, как стресс влияет на развитие рака Онколог Бутенко: сильный стресс способен ослабить иммунитет и спровоцировать рак

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На развитие рака у человека может повлиять стресс, способный ослабить иммунную систему, которая должна бороться с опухолевыми клетками, заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» главный врач научно-клинического центра № 2 им. Б. В. Петровского доктор медицинских наук Алексей Бутенко. По его словам, нагрузки на нервную систему негативно влияют на организм.

Роль иммунной системы в происхождении и развитии рака очень велика, потому что каждый день, каждую минуту, каждую секунду в организме человека происходят опухолевые трансформации, — сказал врач.

Бутенко уточнил, что каждый день клетки любых органов и тканей стареют и перерождаются, попадая в кровоток и лимфоток, но клетки иммунной системы способны распознавать опухолевые клетки и уничтожать их своевременно. По словам специалиста, баланс и равновесие позволяют человеку жить, развиваться, стареть и умирать, не доживая до рака. Если иммунная система находится в состоянии стресса и дисбаланса, возникает риск того, что она не сможет справиться с клетками, которые трансформируются в опухолевые клетки в ходе своей жизнедеятельности, пояснил эксперт.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что, выбирая закуски к пиву, лучше остановиться на продуктах с небольшим содержанием соли, таких как креветки, несоленые или слабосоленые орешки, нежирное мясо. Она предостерегла от употребления вяленой рыбы, пояснив, что злоупотребление солеными продуктами может привести к раку желудка и другим недугам.