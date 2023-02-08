Онколог назвал самые распространенные виды рака у мужчин и женщин Онколог Черемушкин заявил, что чаще всего рак возникает на коже и в легких

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Чаще всего злокачественные опухоли у человека появляются на коже, в легких, предстательной железе и толстой кишке, рассказал в беседе с NEWS.ru кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин. У женщин же больше всего раку подвержена вся репродуктивная система. Врач объяснил, что эти органы постоянно находятся в контакте с внешней средой, а потому больше остальных подвержены заболеваниям.

Самыми беззащитными перед раком органами являются кожа, легкие, предстательная железа и толстая кишка. У женщин же на первом месте стоит рак молочных желез и всей репродуктивный системы в целом. Это связанно с тем, что все эти органы, если говорить по-простому, являются первой линией обороны нашего организма, так как постоянно контактируют с внешней средой, — заявил Черемушкин.

Ранее врач-онколог, глава химиотерапевтической службы ММКЦ «Коммунарка» депздрава Москвы Михаил Федянин рассказал, что самостоятельно определить рак можно при опухолях на молочных железах, кожных покровах, слизистой рта, однако такие симптомы появляются, когда болезнь перешла от первой стадии к следующей. Он призвал проходить регулярные обследования, например, в рамках диспансеризации, куда входит скрининг на выявление бессимптомных опухолей, ранних стадий болезни и предраковых заболеваний.