https://static.news.ru/photo/6dccdb82-315e-11ea-b942-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что стране нужно отказаться от новогодних праздников, так как это вредит здоровью граждан и тормозит развитие экономики.

Вся планета после встречи Нового года уже работает. Та же Европа, с которой мы сильно связаны банковской и экономической системами. Если нам нужна растущая экономика, то задерживаться на старте года вредно, — отметил Онищенко в интервью URA.RU.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке считает, что россияне должны выходить на работу 2 января, потому что во многих российских городах нет развлечений, из-за чего люди бездельничают. По его словам, безделье толкает людей к алкоголю и чревоугодию.

Как писал NEWS.ru, глава партии ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил объявить 31 декабря выходным, сократив январские праздники.