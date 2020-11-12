Онищенко выступил против инициативы о переводе всех школ на дистанционку

https://static.news.ru/photo/723d4c5a-24c5-11eb-aa20-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Переводить на дистанционное обучение сразу всех школьников страны нельзя. Такое мнение выразил зампред комитета Государственной думы по образованию и науке Геннадий Онищенко.

По его словам, перевод на удалёнку может быть удачным решением для отдельных классов или даже школ. Однако для всех учебных заведений сразу эта методика является неверной. Ранее Онищенко утверждал, что решение о переводе учащихся на дистанционку должны принимать профессионалы с учётом текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе.

Он объяснил, почему считает неправильной инициативу по переводу всех школ на дистанционку.

У нас слишком разная страна, слишком разная интенсивность эпидемического процесса, — заявил Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Как писал NEWS.ru, петиция с предложением перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение собрала в Тульской области более 20 тысяч голосов. Ранее решение местных властей вернуть учащихся в классы после каникул вызвало недовольство у ряда жителей Курской области. При этом в ряде субъектов, например, в Хабаровском крае и в Подмосковье, решение о переводе школьников на дистанционное обучение оставили за родителями. Такая возможность рассматривается и в Ленинградской области.