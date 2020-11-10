Школьники подписывают петиции о переводе на дистанционное обучение

https://static.news.ru/photo/dd40b17a-23a0-11eb-b7df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петиция с предложением перевести всех школьников и студентов на дистанционное обучение собрала в Тульской области более 20 тысяч голосов. Эксперты напомнили, что у родителей, которые не хотят отпускать детей в школу в условиях пандемии, есть возможность оставить их обучаться дома.

Ранее решение местных властей вернуть учащихся в классы после каникул вызвало недовольство у ряда жителей Курской области. Там активисты сначала обращались с просьбой ввести дистанционное обучение непосредственно к губернатору, после также составили петицию, пишут «Известия».

При этом в ряде субъектов, например, в Хабаровском крае и в Подмосковье, решение о переводе школьников на дистанционное обучение оставили за родителями. Такая возможность рассматривается и в Ленинградской области.

Мы дали такое право и попросили классных руководителей, директоров и родителей самим решить, как сейчас в данной ситуации комфортнее и удобнее учиться. И кто-то уходит на домашнее обучение, — подчеркнул губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Но, по мнению бывшего главного санитарного врача России, депутата ГД Геннадия Онищенко, решение о переводе учащихся на «дистанционку» должны принимать профессионалы с учётом текущей эпидемиологической ситуации в конкретном регионе. С ним согласен согласен заслуженный учитель России, доктор педагогических наук Евгений Ямбург. Педагог добавил, что если родитель не хочет водить ребёнка в школу, школа обязана обеспечить дистанционное обучение.

Сегодня школа не может быть ограничена пространством четырёх стен классной аудитории. Кроме того, давайте не будем забывать о следующих моментах, которые были и остаются актуальными: дети всегда болеют, так было и до коронавируса, и, безусловно, главная проблема школы связана с тем, что ребёнок, заболевая, выпадает из учебного процесса, а дальше он вынужден сам всё навёрстывать. Именно поэтому эти самые внеаудиторные формы обучения и прописаны и в федеральном государственном образовательном стандарте, и в законе «Об образовании», — отметил председатель Ассоциации молодых педагогов России, директор лицея № 369 Константин Тхостов.

Эксперт подчеркнул, что к дистанционному обучению должна быть готова и семья ребёнка, в частности, для него дома должно быть оборудовано качественное учебное место с хорошим интернетом.

Как писал NEWS.ru ранее, мэр Москвы Сергей Собянин объявил, что с 13 ноября на два месяца студенты городских вузов и колледжей переводятся на дистанционное обучение в рамках борьбы с распространением коронавируса. Учредителям федеральных и частных учебных заведений рекомендовано принять аналогичные решения.