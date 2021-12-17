Онищенко указал на «страшные» показатели смертности от COVID-19 в России

Бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с KP.RU указал на «страшные» показатели смертности от коронавируса в России. Он обратил внимание на данные по летальности от COVID-19 за 17 декабря, отметив, что в этот день в РФ было зафиксировано более тысячи смертей, при этом всего в мире умерли 6783 человека.

Это означает, что каждый шестой умерший в мире за сутки был россиянин, — констатировал Онищенко.

Экс-глава Роспотребнадзора заверил, что привитые граждане в основном не заражаются новым «омикрон»-штаммом коронавируса, а если и заражаются, то переносят болезнь легко.

А терять тысячу человек в день, имея всё для того, чтобы не то что не умереть — даже не заболеть, мы это вот как-то не ценим, — заключил он.

Онищенко призвав россиян пойти и вакцинироваться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал трагедией высокий уровень смертности от коронавируса в стране. По его словам, это больше всего гнетёт Владимира Путина и всех, кто работает в правительственном штабе.

Представитель Кремля отметил, что практически были сведены к нулю массовые мероприятия без какой-либо дистанции и каких-либо ограничений. У участников мероприятий с участием Путина берут тесты на коронавирус. Те, кто в течение длительного времени общается с главой государства, должны проходить карантин.