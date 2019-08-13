https://static.news.ru/photo/72a65810-bdc1-11e9-b277-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/News.ru

Экс-глава Роспотребнадзора, академик Российской академии наук Геннадий Онищенко прокомментировал сообщения о превышении радиационного фона в момент ЧП в Северодвинске. По его словам, скачок радиации был кратковременным и не повлёк каких-либо негативных последствий для жизни и здоровья людей.

Никакой опасности для населения в этом не было, — заявил он « Интерфаксу ».

Он пояснил, что причиной повышения радиационного фона стали так называемые «коротыши» — короткоживущие элементы. По словам Онищенко, период их полураспада исчисляется минутами и часами.

Ранее News.ru писал, что уровень радиации в Северодвинске в момент ЧП на военном полигоне 8 августа был превышен в 4–16 раз. Об этом сообщил начальник УМСЗ Росгидромета Юрий Пешков. Эти данные были получены после замеров дозы гамма-излучения в шести точках города.