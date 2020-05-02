Онищенко рассказал о важности правильной утилизации медицинских масок

https://static.news.ru/photo/97c50a5a-8c75-11ea-8c30-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wolfram Steinberg/dpa/Global Look Press

Медицинские маски должны не только правильно использоваться, но и утилизироваться. Об этом заявил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко.

По мнению Онищенко, ношение медицинских масок необходимо, потому что более 70% населения болеют коронавирусом бессимптомно. Нося маски, эти люди предотвращают распространение инфекции. При этом отмечается, что на наружном слое маски коронавирус может жить до семи дней, на внутреннем — до четырёх.

Если это одноразовая маска, то её уничтожают соответствующим образом по соответствующей инструкции, если она многоразовая, то с ней проводятся обеззараживающие мероприятия, — цитирует Онищенко РИА Новости.

Он отметил, что утилизация одноразовой маски в мусорный пакет является достаточной в домашних условиях.

Как писал NEWS.ru, до смягчения ограничений Онищенко предлагает россиянам гулять на балконах своих квартир. Те, у кого балконов нет, могут ненадолго выходить подышать свежим воздухом у подъезда.