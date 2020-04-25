Онищенко посоветовал россиянам гулять на балконах

https://static.news.ru/photo/b2c20d6e-870a-11ea-8d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Говорить о разрешении прогулок на свежем воздухе в условиях нынешней эпидемиологической обстановке преждевременно. Такого мнения придерживается первый замглавы думского комитета по образованию и науке и бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

До смягчения ограничений он предлагает россиянам гулять на балконах своих квартир. Те, у кого балконов нет, могут ненадолго выходить подышать свежим воздухом у подъезда, считает Онищенко. По его словам, если делать это рано утром, часа в 3–4, то претензий ни у кого не возникнет.

Депутат просит россиян набраться терпения. Он считает, что в скором времени возможно смягчение ограничительных мер, когда для этого появятся объективные причины, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что против разрешения россиянам пробежек по утрам и поездок на дачи высказались инфекционисты. По их мнению, это сведёт на нет все усилия по предотвращению распространения инфекции и лечению заразившихся.

В России на сегодняшний день зафиксировано 74,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 6,2 тысячи человек, умерли — 681. В Москве 39,5 тысячи заболевших, более 3 тысяч выздоровели, скончались — 366.

В мире насчитывается более 2,8 млн инфицированных. Скончались более 197 тысяч человек, выздоровели — свыше 789 тысяч.