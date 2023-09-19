Онищенко рассказал о ситуации с возбудителем холеры в России Онищенко: ситуация с возбудителем холеры в России находится под контролем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Завоз холеры в Россию возможен, в стране ведется мониторинг за возбудителем заболевания, сообщил в интервью ТАСС заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. При этом он подчеркнул, что в столице РФ болезнь не сможет получить распространения.

Завоз возможен <...>. Но распространения в Москве она [холера] иметь не будет, потому что даже самые социально-сниженные группы будут выявлены и купированы, — сказал Онищенко.

Он также добавил, что на территории РФ с конца мая начинается мониторинг за циркуляцией холерного вибриона в открытых водоемах. По словам Онищенко, в каждом регионе определены контрольные точки, как правило, это места, где есть пляжи и наблюдается сброс сточных вод в водоемы. Там проводятся наблюдения с целью выявить вибрионы во внешней среде и своевременно принять меры.

Холера представляет собой опасное инфекционное заболевание, возбудителем которого является холерный вибрион. Болезнь может передаваться через воду, пищу, а также контактно-бытовым путем. Основные признаки холеры — диарея, рвота, жажда, головная боль и мышечные судороги.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о том, что риск распространения холеры в мире оценивается как очень высокий. По данным ведомства, с начала 2023 года случаи заражения этим заболеванием были выявлены в 25 странах, что на девять государств больше, чем годом ранее. Сильнее всего от холеры пострадали страны Африки. Еще 109 тысяч случаев заражения зафиксировано на северо-западе Сирии, 74 тысячи пациентов с холерой находятся в больницах Афганистана.