ВОЗ предупредила об очень высоком риске распространения холеры

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Риск распространения холеры в мире оценивается как очень высокий, сообщается в информационном бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС. По данным ведомства, с начала 2023 года случаи заражения этим заболеванием были выявлены в 25 странах, что на девять государств больше, чем годом ранее.

ВОЗ продолжает расценивать риск [распространения холеры] на глобальном уровне как очень высокий, — сообщили в организации.

Сильнее всего от холеры пострадали страны Африки, в частности Демократическая Республика Конго, Камерун, Малави, Мозамбик и Сомали. Еще 109 тысяч случаев заражения зафиксировано на северо-западе Сирии, 74 тысячи пациентов с холерой находятся в больницах Афганистана.

Специалисты ВОЗ подчеркивают, что определенные опасения также вызывает нехватка вакцины и других ресурсов, способных подавить распространение холеры. По мнению экспертов, высокая заболеваемость вызвана сезоном дождей в странах Западной Африки, а также природным явлением Эль-Ниньо, также усиливающим осадки.

Как сообщалось ранее, ВОЗ разработала новый план реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения. Он включает в себя усиленное инвестирование в формирование совместного эпидемического надзора, а также в наращивание лабораторного потенциала.