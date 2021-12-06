Онищенко рассказал, как провести Новый год

Заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что отказываться от участия в новогодних мероприятиях из-за коронавируса, в том числе из-за нового штамма «омикрон», не стоит. При этом он добавил, что праздник лучше всего встретить в кругу родственников. Об этом сообщает ТАСС.

Пусть люди отдыхают, хватит уже, наигрались. Если вы привиты, защищены, то чего же отказываться от праздников. Другое дело, что трансформацию надо делать: не пьянки, не гулянки, а общение с родственниками, домашнее, — рассказал Онищенко.

Он также рассказал, что из-за высокой контагиозности новый штамм вытеснит все остальные в ближайшее время. По его мнению, этот вариант хорош тем, что «омикрон» является менее опасным, чем его предшественники.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Александр Румянцев заявил, что если медик выступает против введения системы QR-кодов, то его нельзя называть врачом. По мнению политика, введение QR-кодов не является ограничением, а представляет собой жёсткий санитарный контроль.

Он также добавил, что практически 100% непривитых россиян заболевают COVID-19. При этом риск подхватить инфекцию среди вакцинированных людей составляет всего 3–5%.