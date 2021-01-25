Онищенко призвал отменить коронавирусные ограничения в России

https://static.news.ru/photo/0c7f3d5c-5f20-11eb-bcc4-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что власти страны должны больше доверять россиянам в вопросе борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Парламентарий отметил, что эпидемиологическая ситуация в РФ постепенно стабилизируется. Свою роль в улучшении обстановки сыграло начало вакцинации. Онищенко подчеркнул, что темпы снятия действующих ограничений зависят от ответственности людей.

Если бы мы были ответственными людьми, их можно было снять давно. Но сегодня есть вакцина. И по мере того, как будет накапливаться количество людей, прошедших вакцинацию, будут снимать ограничения. В Москве, как сообщают, 220 тысяч человек получили полный цикл иммунизации. Этих людей уже не надо так строго ограничивать с точки зрения посещения культурных мероприятий, — сказал депутат в интервью НСН.

Онищенко напомнил о так называемых «суперзаразителях». Это «очень активные молодые люди», которые могут заразить за вечер до нескольких сотен человек, посещая увеселительные заведения. Депутат рекомендовал уделить особое внимание таким гражданам.

Я бы сегодня открыл возможность и для работы предприятий общественного питания. Они не все ещё открыты. В том числе можно дать людям возможность посидеть в ресторане после 11 вечера. Соблюдая дистанцию, но нужно сделать. <...> А так можно разрешать всё! Вообще, нужно больше доверять людям. Многие сделали вывод, что самая эффективная защита — это самозащита. И что, не защищаясь, теряют всё, не только здоровье, — заключил Онищенко.

Ранее бывший главный санитарный врач РФ позитивно оценил идею включения пункта о вакцинации от COVID-19 в трудовой договор, передавал NEWS.ru.