Онищенко призвал Минздрав поднять акцизы на табак и алкоголь

https://static.news.ru/photo/3074a8fe-d4d4-11ea-828a-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко предложил Минздраву РФ поднять акцизы на алкогольную и табачную продукцию вместо разговоров об этом. Таким образом он прокомментировал предложение главного терапевта ведомства Оксаны Драпкиной обсудить повышение налогов на эти товары.

Драпкина должна не говорить об этом, а требовать повышения акцизов на табак и алкоголь. Такая программа у нас была, она прервалась, — сказал парламентарий в интервью радио «Говорит Москва».

Он пояснил, что предложение врача — уменьшение доступности за счёт дороговизны — перекликается с уже существующим законом о табакокурении, который был разработан прошлым руководством Минздрава.

Онищенко добавил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не устанавливает цены, это делают власти стран, исходя из покупательской способности населения. В России алкогольная и табачная продукция стоит дешевле, чем в бывших республиках СССР и Европе.

По мнению депутата, исполнению закона о табакокурении препятствует табачная мафия, подкупающая чиновников в правительстве для лоббирования своих интересов.

Ранее NEWS.ru писал, что Драпкина предложила обсудить вопрос о повышении акциза на табак и никотинсодержащую продукцию до уровня, рекомендованного ВОЗ, до 70% от стоимости пачки самой продаваемой марки сигарет, и в дальнейшем повышать его ежегодно. Она также заявила о необходимости повышения минимального возраста для покупки табачных изделий до 21 года.