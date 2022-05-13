Онищенко предположил, что в КНДР вспыхнула эпидемия «омикрона»

Фото Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Лихорадка в Северной Корее, которая затронула уже 350 тысяч человек, может оказаться вспышкой «омикрона», предположил бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко. Вместе с этим он призвал как можно скорее выяснить все детали происходящего в КНДР, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Скорее всего, это «корона», но если мы сейчас не разберёмся с тем, что происходит в Северной Корее, может быть плохо для всех — для России, Южной Кореи, Китая и далее везде, со всеми остановками. Если допустить, что это какая-то неизвестная инфекция и она вырвется в любую из этих стран, в Китае это будет жёстко, а вот Южная Корея точно не удержит ситуацию, — предсказал Онищенко.

Он считает, что заболевание могло попасть в Северную Корею из Южной. По его мнению, нельзя оставлять без внимания ситуацию в КНДР, так как в этой стране, предположил Онищенко, может вообще не быть вакцин от коронавируса. Медик считает, что Россия должна предложить Северной Корее гуманитарную помощь, а также отправить туда специалистов для диагностики.

В конце апреля в КНДР была зафиксирована вспышка «неизвестной лихорадки». Она затронула 350 тысяч человек. 162 тысячи человек уже прошли лечение.