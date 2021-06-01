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Онищенко отреагировал на появление вакцины «КовиВак»

18:15, 01 июня 2021
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко неожиданно отреагировал на появление вакцины «КовиВак», которая была создана центром имени Чумакова. В интервью НСН эксперт заявил, что выбор конкретного препарата от COVID-19 необходимо оставить за медиками. Россиянам же следует бежать за прививкой. Им не нужно ничего выбирать.

Людям не надо выбирать вакцину, их задача — определиться в принципе, идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию!считает Онищенко.

По его словам, пробуксовка программы массовой вакцинации связана с тем, что на первом этапе не хватало вакцины. А теперь люди впали в сомнения. Поэтому сейчас важно заполнить рынок, после чего можно будет обеспечить бесперебойный процесс вакцинации. Это обеспечит стабильность.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной.

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