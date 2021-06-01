Онищенко отреагировал на появление вакцины «КовиВак»

https://static.news.ru/photo/964df2d6-c2ed-11eb-a261-96000091f725_660.jpg Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Экс-глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко неожиданно отреагировал на появление вакцины «КовиВак», которая была создана центром имени Чумакова. В интервью НСН эксперт заявил, что выбор конкретного препарата от COVID-19 необходимо оставить за медиками. Россиянам же следует бежать за прививкой. Им не нужно ничего выбирать.

Людям не надо выбирать вакцину, их задача — определиться в принципе, идти или не идти делать прививку. Для этого есть врачи, они решают. Все эти разговоры, какой препарат выбрать, только дискредитируют прививочную кампанию! — считает Онищенко.

По его словам, пробуксовка программы массовой вакцинации связана с тем, что на первом этапе не хватало вакцины. А теперь люди впали в сомнения. Поэтому сейчас важно заполнить рынок, после чего можно будет обеспечить бесперебойный процесс вакцинации. Это обеспечит стабильность.

В настоящее время в РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» центра «Вектор», «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Ранее зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в ходе заседания Петербургского международного юридического форума заявил, что сейчас прививка от коронавируса добровольная, но в интересах защиты большинства населения страны вакцинация может стать обязательной.