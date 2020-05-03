Онищенко оценил предел возможностей масок от COVID-19

https://static.news.ru/photo/d45515da-8d4e-11ea-b0ab-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Первый зампред комитета Госдумы Геннадий Онищенко рассказал о пределе возможностей медицинских масок. По его словам, у каждого изделия он свой в зависимости от материала, из которого маска изготовлена.

Есть маски с фильтрами, есть тканевые маски и так далее. У каждой маски — свой предел возможностей, — приводит слова депутата РИА Новости.

Он напомнил, что одноразовые маски из нетканых материалов могут использоваться не более двух часов. Защитить от инфекции могут также маски, изготовленные из марли. Их следует каждые два часа проглаживать утюгом.

Как писал NEWS.ru, до смягчения ограничений Онищенко предлагает россиянам гулять на балконах своих квартир. Те, у кого балконов нет, могут ненадолго выходить подышать свежим воздухом у подъезда.