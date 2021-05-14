Онищенко объяснил, почему нельзя резко отменить ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/2e5b7448-2c3c-11eb-8996-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Онищенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

ЕГЭ внедряли в России силой на протяжении 14 лет, если его сейчас взять и отменить, будет нанесён огромный ущерб образовательной системе. Такую мысль высказал в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

14 лет он есть, выросло поколение учителей, они другого не знают, они не знают, что такое вот тот нормальный экзамен. Я за эволюцию, а не за революцию, — отметил он.

Депутат считает, что смысловые экзамены возвращать просто необходимо, но не за день и даже не за два-три года. Самая главная, по его мнению, причина — в РФ нет учителей, которые «смогут нормально принимать этот экзамен, нет учеников, которые могут его сдавать».

Он считает, что нынешние методики преподавания срежиссированы по схеме «выбери один из трёх ответов».

О необходимости отменять ЕГЭ и возвращаться к обычному виду экзаменов в школах ранее высказались в Госдуме. Первый председатель комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин сказал, что ЕГЭ нужно убрать для тех выпускников, которые не пойдут в вузы и для тех, кто собирается поступать на творческие профессии.

Министр просвещения Сергей Кравцов 13 мая сообщил, что в 2021 году единый госэкзамен по математике базового уровня проводиться не будет. Для поступления в вузы абитуриентам нужно будет сдать русский и профильные предметы.